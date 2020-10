A última declaração de amor de Isabel dos Santos ao marido: "Meu amor"

Isabel dos Santos partilhou na manhã de ontem a última fotografia com o marido, juntamente com uma declaração de amor.Em maio, Isabel dos Santos tinha mostrado também o orgulho na sua família. "Estamos já há 45 dias em confinamento, respeitando a distância social, pela saúde de todos. Saudades das coisas mais simples e belas da vida... pequenos momentos livres do nosso dia a dia, que nem reparava, e que me traziam tanta felicidade... Graças a Deus que tenho o meu marido e os meus filhos comigo".Empresário e colecionador de arte, Sindika Dokolo tinha quatro filhos com Isabel dos Santos, filha do antigo presidente angolano José Eduardo dos Santos.A notícia foi avançada pela imprensa congolesa e as mensagens de condolências multiplicaram-se nas redes sociais, como a de Michée Mulumba, assistente pessoal do Presidente congolês, Felix Tshisekedi: "Foi durante um mergulho que partiu para a eternidade, uma atividade habitual que o afastou da sua luta e dos seus entes queridos", no Twitter.. Sindika Dokolo e a mulher são suspeitos de terem lesado o Estado angolano em milhões de dólares e foram alvo de arresto de bens e participações sociais em empresas, em dezembro do ano passado, por determinação do Tribunal Provincial de Luanda.