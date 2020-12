A última declaração de amor de Tony Carreira à filha Sara

mon

[Parabéns, meu pintainho. Amo-te]", podia ler-se nos céus. Sara não conteve a emoção perante a surpresa, num aniversário celebrado em tempos de pandemia.



O aniversário acabou por ser celebrado com os melhores amigos, entre os quais a cantora Bárbara Bandeira, tragicamente, na véspera da sua morte.





nunca escondeu que a filha, Sara, era a menina dos seus olhos. Os dois mantinham uma relação muito chegada e a 21 de outubro, no dia do aniversário da jovem, o cantor de sonhos preparou-lhe uma surpresa emotiva.Levou-a até à praia e surpreendeu-a com uma mensagem, que veio através de um avião, que sobrevoava os areais.