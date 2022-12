A última homenagem a Evaristo Cardoso, o fundador do popular restaurante Solar dos Presuntos Amigos despedem-se Evaristo que morreu na passada terça-feira aos 80 anos.

Evaristo Cardoso, Funeral

02:02

Miguel Azevedo

Várias caras conhecidas do teatro, do desporto e da política despediram-se esta quarta-feira de Evaristo Cardoso, fundador do popular restaurante Solar dos Presuntos. As cerimónias fúnebres decorreram na Igreja de S. José, em Lisboa. Entre as figuras presentes estiveram o ex-primeiro-ministro Pedro Passos Coelho, o ator José Raposo, o encenador Filipe La Féria, a ex-ministra da Saúde Maria de Belém Roseira, o antigo jogador e treinador do Benfica Tony e o presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, Pedro Proença.



Evaristo Cardoso, natural de Monção, era uma figura muito acarinhada em Lisboa, funcionando o seu restaurante Solar dos Presuntos, fundado em 1974, como um ponto de encontro das mais variadas personalidades. Tendo sido cozinheiro da seleção portuguesa de futebol durante 20 anos (foi lá que se ‘estreou’ como cozinheiro aos 21 anos), tinha sido condecorado por Marcelo Rebelo de Sousa com a Ordem do Mérito Empresarial e Comercial, em fevereiro deste ano.

