A um mês de ser mãe, Carolina Patrocínio continua sem barriga

A apresentadora viajou para Londres para apoiar o companheiro e assistir à gala de

vai integrar o lendário clube Rugby Centurians - clube de elite que distingue atletas que tenham jogado mais de 100 jogos pelas suas seleções



premiação do marido, Gonçalo Uva,Centuriansseleções

Aos 32 anos, Carolina Patrocínio prepara-se para ser mãe do quatro filho, em comum com o ex-jogador de rugby Gonçalo Uva.Para o evento,A poucas semanas do parto, que está previsto para o próximo mês de março, o rosto da estação de Paço de Arcos continua sem evidenciar o crescimento da barriga.Já na reta final da gravidez,