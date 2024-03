A vagina mais bonita do Brasil é de uma ex de Neymar

A influenciadora comentou a sua vitória. "Agora entendem o que o menino Ney, viu", disse Fernanda Campos em tom de brincadeira. "Sempre fui muito exigente com meu corpo e inspirei-me em receitas caseiras de famosas como Sabrina Sato e Deborah Secco. Vi que essa moda da ‘virilha sarada’ surgiu no Carnaval e entrei na onda", acrescentou.





Chevrolet Corvette avaliado em 1,6 milhões de reais, o que equivale a cerca de 290 mil euros.

Fernanda Campos, fez correr muita tinta, em junho do ano passado quando mostrou uma troca de mensagens com Neymar, contando que teve um caso com o jogador do Al-Hilal, de 32 anos.Agora a jovem, de 26 anos, voltou a ser falada, mas não por causa do futebolista, mas sim por causa da sua vagina. É que a influenciadora digital ganho o concurso de vagina mais bonita do Brasil.Para chegar a esta vitória, o ex-caso do craque brasileiro usou alguns segredos que acabou por revelar.Esta edição do concurso contou com mais de 65 mil votos de internautas, influenciadores digitais e ainda fotógrafos.Nos dias de hoje, a jovem faz conteúdos para adultos para plataformas como a Privacy e o Onlyfans e já faturou muito dinheiro nestas aplicações, dinheiro esse com o qual investiu num