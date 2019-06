A vida de luxo da sobrinha de Cristiano Ronaldo

São várias as imagens partilhadas a bordo do iate de luxo, no jacuzi, onde também Ronaldo e Gio têm gozado de momentos de lazer.

Após ter gozado de alguns dias de descanso na Grécia, Alicia Aveiro, de 20 anos, continua de férias com o tio, Cristiano Ronaldo, a bordo do seu iate de luxo no sul de França.A jovem é filha do irmão mais velho de CR7, Hugo, que também foi convidado para acompanhar o craque e Georgina Rodríguez.Nas redes sociais,A sobrinha do craque tem usufruído de todos os luxos ao longo das férias, na Grécia e em França, e tem acompanhado Ronaldo em todos os locais que frequenta.A relação de Georgina Rodríguez e Alicia também tem saltado à vista de todos. Devido à proximidade de idades, Gio e a sobrinha de Ronaldo mostram-se bastante cúmplices e unidas.