A vida de luxo e os segredos de Isabel dos Santos

Sindika Dokolo

um dos homens mais ricos do Congo, o magnata e colecionador de arte. Os filhos também merecem destaque na conta de Instagram de Isabel dos Santos, que partilha ainda vários momentos com famosos, entre eles a portuguesa Sara Sampaio e a modelo russa Irina Shayk. Isabel dos Santos nasceu há 46 anos em em Baku, capital do Azerbaijão, mas cedo se mudou para Londres, onde estudou no colégio St Paul's Girls School. Desde cedo mostrou gosto por marcas de luxo e outros requintes que agora exibe perante os seguidores.Hoje em dia, veste roupa das melhores casas de alta costura, viaja de jato privado e não esconde a preocupação com a imagem. Luxos e mordomias à vista nas redes sociais, na sua conta pessoal, onde conta com quase 200 mil seguidores.