"A vida é dura, mas continua": Georgina Rodríguez fala sobre perda de bebé

A segunda temporada de ‘Soy Georgina’ estreia dia 24 na Netflix e, esta quarta-feira, foram divulgadas as primeiras imagens da série. “Este ano vivi o melhor e o pior momento da minha vida, num instante”, diz Georgina Rodríguez, de 29 anos, no ‘trailer’, referindo-se ao filho (gémeo) que perdeu durante o parto, em abril de 2022.“A vida é dura, mas continua. Tenho motivos para seguir em frente, para ser forte. O Cristiano motivou-me muito a seguir com os meus compromissos”, acrescenta em lágrimas, mostrando-se depois com Bella Esmeralda, a segunda filha em comum com Cristiano Ronaldo, nos braços.

Nas imagens agora divulgadas podemos ainda ver a modelo espanhola a declarar o seu amor pelo craque português: “Ele é muito bom comigo. É o amor da minha vida”.