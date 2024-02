A vida privada dos candidatos às eleições legislativas

Pedro Nuno Santos é o candidato do PS

01:30

Vanessa Fidalgo

Pedro Nuno Santos esteve no epicentro de algumas polémicas do Governo de António Costa, mas bate-se agora pela vitória nas próximas eleições legislativas. O secretário-geral do Partido Socialista nasceu em São João da Madeira, filho de um empresário do ramo do calçado, que chegou a dirigir a APICCAPS, associação dos industriais de calçado e outros empresários do setor, e que em alguns momentos faltou à família "por trabalhar demais", contou o candidato a Daniel Oliveira, no programa ‘Alta Definição’ (SIC).