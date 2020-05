A viver drama António Cordeiro celebra 61 anos na Casa do Artista

aralisia Supranuclear Progressiva e já perdeu algumas faculdades, como a fala e a mobilidade - aparece nas imagens junto à mulher, Helena, e às funcionárias do espaço. O bolo de aniversário é alusivo ao seu clube do coração, o Sporting.Numa entrevista recente, Helena explicou, no entanto, que não teve outra hipótese que não a de internar o marido nesta fase difícil da pandemia, uma vez que ali consegue ter todo o apoio para fazer fisioterapia e as ajudas de profissionais especializados.disse na altura.