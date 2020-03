Aborto de Letizia volta a causar polémica na família real

Palácio da Zarzuela.

, agora rei, Felipe VI. No entanto, a tensão causada pelos rumores que a perseguem criam um mau-estar no seio da família e no casamento com o monarca espanhol, com quem casou em 2004 e tem duas filhas: Leonor, de 14 anos, e Sofia, de 12.



O escritor argentino da obra mais recente garante que a Igreja Católica poderia ter decretado a nulidade do matrimónio real: "Desde 1985 que o aborto é legal em Espanha, mas as leis eclesiásticas consideram-no um sacrilégio, passível de excomunhão. Significa que quem comete um aborto é expulso pela comunidade de fiéis e excluído do sacramento do matrimónio", lê-se no livro.



O alegado aborto que a rainha Letizia, de 47 anos, terá feito no passado continua a atormentá-la. O aborto terá sido ilegal e terá sido realizado pela mãe da princesa Leonor e da infanta Sofia antes do casamento com o rei Felipe, em 2004.A imprensa espanhola não esquece o assunto e a polémica continua a ensombrar a coroa espanhola, uma situação que cria um enorme desconforto noAgora, o livro, de Leonardo Faccio, volta a abordar o tema delicado.A obra foi lançada em Espanha no final de fevereiro e não está a passar despercebida., defende o autor, que afirma que a rainha de Espanha escondeu o assunto de todos, nomeadamente do marido., pode ler-se ainda na mesma obra.Já em 2010 o assunto que atormenta a imagem de Letizia tinha sido abordado num outro livro, 'Una Republicana en la Corte del Rey Juan Carlos', de Isidre Cunill, que garantia que além do aborto, a ex-jornalista, afirma a mesma publicação.Certo é que, até à data, nunca ficou provado que Letizia terá cometido o aborto de que é acusada.Caso a situação fosse confirmada, Letizia nunca poderia ter casado com o príncipe herdeiro de Espanha