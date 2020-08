"Acho bem andar sempre de máscara": Marcelo Rebelo de Sousa aproveita férias na Madeira

01:30

André Filipe Oliveira

Marcelo Rebelo de Sousa iniciou ontem um "curto período de férias" na ilha de Porto Santo, na Madeira. Na chegada ao aeroporto, o Presidente da República aplaudiu a utilização obrigatória de máscara de proteção individual, decretada pelo governo regional e em vigor desde 2 de agosto. "Acho muito bem andar sempre de máscara. Assumi o compromisso de usar sempre máscara, mesmo não sendo obrigatório [no continente]."Nesta escapadinha ao ‘paraíso’ no meio do Atlântico, Marcelo revelou que pretende usufruir ao máximo da região. "Estas férias vão ser de praia, praia e praia." Por isso, nos próximos dias, não vai ter "nenhum encontro institucional".Mais tarde, já na praia, após uma ida a banhos, o ‘Presidente dos afetos’ foi abordado por vários banhistas, que lhe pediram fotos. Manteve sempre a distância, bem como o uso de máscara. "Uso sempre, exceto quando vou ao mar. Tenho contacto próximo com muita gente e é uma defesa", afirmou Marcelo, pedindo, depois, alguma privacidade para descansar.