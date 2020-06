"Acho bem que lutem contra o racismo, mas estive 2 meses em casa": Ator Ricardo Sá critica ajuntamento

Acho muito bem 'Todos diferentes, todos iguais', mas não podiam ter agendado isso para outra altura? Quando Lisboa já não tivesse casos Covid -19? É que ontem, na manifestação, estiveram muitos daqueles que criticaram os 'ajuntamentos' em cima mencionados. Acho muito bem que lutem contra o racismo, mas é que eu estive dois meses em casa e não me apetece voltar a ficar em casa

"Isto foi a sessão solene do 25 de Abril, que vocês criticaram...Não", começou por dizer o ator Ricardo Sá na publicação que fez este domingo no Instagram, onde criticou o ajuntamento de pessoas que se manifestaram contra o racismo.No final do texto, o artista relembrou no entanto que é a favor da causa mas que o País atravessa uma pandemia.", rematou.