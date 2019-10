Acidente obriga ator Diogo Carmona a amputar pé

O ator Diogo Carmona, de 22 anos, foi atropelado por um comboio ao final da tarde de sábado na estação de São João do Estoril, Cascais.O acidente causou ferimentos graves ao jovem, que resultaram na amputação do pé direito. Diogo continua internado no Hospital São Francisco de Xavier, Lisboa, para onde foi transportado após a tragédia. A polícia investiga o acidente.No entanto, segundo moradores da zona que frequentam os mesmos locais que o ator, tratou-se de uma tentativa de suicídio."Ontem, o Diogo quis pôr termo à vida numa linha de comboio… hoje o Diogo tem menos um pé… O Diogo dificilmente conseguirá voltar a fazer a única coisa que o distraía - o skate!" , escreveu uma moradora nas redes sociais.Diogo Carmona, que participou nas séries ‘Floribela’ e ‘Morangos com Açúcar’, está afastado da TV há vários anos e é skater nos tempos livres. O jovem tem historial de problemas psicológicos e familiares.Há cerca de um ano, acusou a mãe de lhe ter roubado "centenas de milhares de euros". Na altura, a progenitora defendeu-se revelando os problemas psiquiátricos do filho - sofre de distúrbio de personalidade.