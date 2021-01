Acordo pré-nupcial protege Kardashian

Kim Kardashian e Kanye West

Foto: Danny Moloshok / Reuters

01:35

Após seis anos de casamento, Kim Kardashian e Kanye West vão avançar para o divórcio. Para a guerra que se avizinha, a influencer, de 40 anos, contratou a conhecida advogada das estrelas, Laura Wasser, que já tem na sua posse o acordo pré-nupcial assinado pela socialite e pelo músico meses antes de darem o nó, em 2014. No documento, ficou estabelecido que em caso de separação Kim receberia 1 milhão de dólares (817 mil euros) por cada ano de casamento, até um total de 10 milhões. Poderia também ficar com todas as joias ou bens oferecidos por Kanye.









No entanto, na altura em que o acordo foi firmado, a fortuna de Kim era muito menor (32 milhões contra os 780 milhões aos dias de hoje) pelo que o documento não prevê que a socialite tenha de partilhar o seu património com o ainda marido, que é detentor de uma fortuna de 1300 milhões de euros.

O ex-casal vai também disputar a guarda dos quatro filhos.