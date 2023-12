Acusações de racismo contra Carlos III e Kate Middleton podem chegar a tribunal

O príncipe com Kate Middleton

01:30

A afirmação de que Carlos III e Kate Middleton terão proferido comentários racistas – contida na versão holandesa do livro ‘Endgame’, do jornalista britânico de origem iraniana Omid Scobie – pode ir parar a tribunal. Segundo o jornal ‘The Sunday Telegraph’, o rei inglês vai reunir-se com os seus conselheiros no decorrer desta semana para avaliar a situação e, segundo fonte próxima do monarca, “todos os cenários estão em cima da mesa”.









Foi Meghan Markle quem acusou dois membros da família real de racismo, primeiro na entrevista com Oprah Winfrey, depois numa carta privada enviada a Carlos III. Diz a duquesa que, em conversa, Kate e o sogro se terão questionado sobre a cor que teria o seu primeiro filho com Harry. Omid Scobie nega que Meghan, de quem é amigo, tenha sido a sua fonte.