Acusações de violência doméstica de Luciana Abreu chegam a tribunal

Foi há mais de um ano queapresentou queixa na polícia por violência doméstica contra o ex-companheiro, Daniel Souza.De acordo com a publicação, Daniel Souza é acusado de violência doméstica, intimidação física e psicológica e invasão de propriedade contra a atriz de 'Amor Amor'.A antiga assistente da atriz, Ana Micaela, também é mencionada no processo, cujo julgamento deverá iniciar no outono, como vítima de intimidação física.No entanto, as acusações movidas pela atriz de violação por parte do guia turística e de consumo de estupefacientes acabaram por não conseguir ser provadas, numa primeira fase.O início do julgamento é uma vitória para Lucy, que enfrenta ainda um outro processo na Justiça com o 'ex', por causa da divisão de bens relativos ao casamento. O ex-casa tem duas filhas em comum.