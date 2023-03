Depois de ter sido alvo de acusações de assédio no programa ‘Hell’s Kitchen’, da SIC, Ljubomir Stanisic vai processar Cândida Batista por difamação.Recentemente, o Tribunal decretou que a ex-concorrente do formato da estação de Paço de Arcos não teria direito à indemnização de 40 mil euros por danos patrimoniais e não patrimoniais que reclamou.Cândida Batista, de 40 anos, não sentiu que a decisão do Tribunal foi a mais acertada., declarou.