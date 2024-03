Adam Sandler lidera a lista dos 10 atores mais bem pagos de Hollywood

66 milhões de

euros.Na quarta posição encontram-se os atores Ryan Gosling e Matt Damon, ambos com 43 milhões de dólares, o equivalente a mais de 39 milhões de euros. Já o quinto lugar é ocupado pela atriz Jennifer Aniston, que arrecadou um total de 42 milhões de dólares (mais de 38 milhões de euros).O sétimo e oitavo lugares foram atribuídos a Leonardo DiCaprio e Jason Statham, ambos com receitas no valor de 41 milhões de dólares (mais de 37 milhões de euros). Segue-se Ben Affleck, que faturou 38 milhões de dólares (34 milhões de euros). Por fim, em décimo lugar, está Denzel Washington que acumulou 24 milhões de dólares (21 milhões de euros).