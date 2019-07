Adelaide Ferreira sobre topless: “Já não tenho mamocas para mostrar”

– Férias, só férias, tanto dentro ou fora do País.– Praia.– Com ondas.– Sou fã de água quente por isso: frio com água quente.– Entrada a três tempos.– Obrigatório: boa companhia. Dispensável: o frio e o tempo nublado.– Dada a minha idade escolho sempre o fato de banho.– Já não tenho mamocas para mostrar, por isso está mesmo fora de questão.– Privadas, mas em grupo.– Ao relento e debaixo dos lençóis não tem mal nenhum.– Não tem verão nem inverno, tem a ver com a paixão. No Polo Norte também se faz amor e muitos filhos.- O menos possível, despida, só com os lençóis.- Gosto de qualquer bebida fresca, mas a limonada é uma das preferidas.- Todas, tenho levado uma vida muito ocupada a amar os outros, não tenho tido tempo para mim. A escolher, prefiro uma praia muito quentinha.- Para relaxar…muito!Adelaide Ferreira nasceu em Minde, Alcanena, a 23 de setembro de 1959 (59 anos). A cantora tornou-se célebre em 1981 com o single ‘Baby Suicida’, composto com o guitarrista Luís Fernando, seu marido na altura.Em 1985 venceu o Festival RTP da Canção com o tema ‘Penso em Ti’ e em 2016 foi convidada a integrar o elenco da revista à portuguesa ‘Parque à Vista’.