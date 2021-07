Adele assume novo amor após assinar os papéis do divórcio

Simon Konecki, em março, a artista voltou a encontrar o amor ao lado do agente desportivo Rich Paul. Segundo a revista 'People', os dois foram apanhados em encontros românticos, primeiro a assistir a um dos jogos das finais da NBA em que demonstraram grande cumplicidade e depois num restaurante em Nova Iorque.





Depois de ter ter assinado os papéis do divórcio comNo jantar romântico, Rich Paul mostrou-se muito carinhoso com a amada e, segundo relatos de quem estava presente no restaurante,"'.Embora só agora tenha sido noticiado o novo amor de Adele, a estrela de Hollywood e Rich Paul já estão, conforme revelaram várias fontes à impresa internacional.

Recorde-se que, embora Adele só tenha assinado os papéis do divórcio em março, já estava separada de Simon Konecki há dois anos. O ex-casal tem um filho em comum, Angelo Adkins, de oito anos.