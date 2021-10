Adele confessa: “Tornei-me viciada em exercício físico”

Após um hiato de seis anos, Adele prepara-se para regressar em força à música. Em entrevista à ‘Vogue’, a cantora britânica de 33 anos fala sobre como foi a sua vida neste período de tempo e, também, como conseguiu perder 45 quilos graças ao exercício físico.





“Fazia-me sentir melhor. Nunca foi para perder peso, foi para me tornar mais forte e dar-me algum tempo, todos os dias, sem o telemóvel. Tornei-me viciada. Faço exercício duas ou três vezes por dia”, revela, explicando como são os seus treinos. “Faço pesos de manhã, depois à tarde faço uma caminhada ou boxe e, depois, faço cardio à noite”, diz a cantora, que não mudou os seus hábitos alimentares. “Não fiz qualquer dieta. Não fiz jejum intermitente, nada. Como mais do que comia antes porque treino muito”, revela a artista, que optou por não partilhar esta ‘viagem’ com os fãs: “Fi-lo por mim e pelo meu corpo”.