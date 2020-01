Adele deixa fãs em choque com perda de peso

Depois de ter terminado o relacionamento com Simon Konecki, em abril do ano passado, e de ter sido traída pelo ex-companheiro , a cantora decidiu perder peso e começou a fazer Pilates.Agora, o resultado está à vista: Adele está de férias em Anguila, nas Caraíbas, eA cantora britânica já tinha dado uma entrevista onde confessou que começou a perde peso depois de ter deixado de fumar, aboliu o chá com açúcar da sua alimentação e tornou-se vegetariana. Hábitos que fizeram com que, aos 31 anos, a artista possa exibir um emagrecimento surpreendente que não passa despercebido aos olhos dos milares de seguidores que a acompanham.A diferença é notória não só no corpo da estrela, como também no rosto, que está mais magro e delineado., são algumas das mensagens que se podem ler por parte dos fãs de Adele, que não lhe pouparam os elogios e demonstraram admiração por ter conseguido alcançar o objetivo.Recorde-se que Adele, desde que saltou para a ribalta pelos seus êxitos no mundo da música, sempre teve uma imagem onde o excesso de peso não passava despercebido.