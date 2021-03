Adele está oficialmente divorciada

Dois anos depois, a artista chegou a acordo com o marido, Simon Konecki

Adele

14 mar 2021 • 18:51

Foram precisos dois anos de batalha judicial para que Adele voltasse a ser novamente uma mulher livre. De acordo com a revista ‘US Weekly’,Nada se sabe, porém, sobre a divisão da fortuna da artista, avaliada em mais de 158 milhões de euros. A imprensa internacional avança que Adele não tinha acordo pré-nupcial, o que significa que deverá ter perdido uma grande parte da sua fortuna."Isto demorou muito, mas o dinheiro envolvido e os ativos são absolutamente enormes", adiantou uma fonte próxima do processo à revista norte-americana.acrescentou.Adele e Simon, cofundador da Life Water, começaram a namorar no início de 2011. Em 2012 nasceu o filho de ambos e casaram em 2016. Três anos depois anunciaram o divórcio.