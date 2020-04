Adele perde metade da fortuna para o ex

O divórcio de Adele está a revelar-se um processo doloroso para a cantora. AAdele, 31 anos, separou-se do empresário Simon Konecki, de 45, em abril do ano passado, após três anos de casamento e oito de relação, acabando por pedir o divórcio em setembro, citando ". O ex-casal tem um filho em comum, Angelo, de seis anos, e deverá manter guarda conjunta, a pedido de Adele, que comprou uma propriedade em Los Angeles muito perto da residência do ex-marido.Os detalhes do divórcio, particularmente as questões financeiras, não deverão ser divulgadas ao público, visto que a artista conseguiu assegurar um acordo de confidencialidade. Contudo, sabe-se que o facto de não ter assinado qualquer acordo pré-nupcial pode agora vir a custar-lhe mais de 87 milhões de euros.. A propriedade, datada do século XVIII, com oito quartos, campo de ténis e um terreno de oito hectares, foi rapidamente vendida, mesmo com a cantora a perder dinheiro com o negócio.Apesar de viver em Los Angeles, Adele tem ainda uma casa em Londres e uma terceira em local desconhecido. "Os divórcios de Hollywood podem arrastar-se durante anos e podem ser muito devastadores. Adele e Simon não parecem querer isso", disse uma fonte próxima do casal ao jornal britânico ‘Metro’. "Eles estão determinados a manter os pormenores deste processo privados, de forma a não prejudicar o filho. Mas é difícil pelo facto de Adele ser uma figura tão conhecida", acrescenta.