Adele revela que perdeu 45 quilos

cortou na dieta o álcool, a cafeína, açúcar e alimentos picantes, e também deixou de fumar, o que demonstra a procura de uma vida mais saudável.

Depois de se mostrar incrivelmente mais magra , Adele revelou quantos quilos perdeu.Devido à dieta rigorosa que adotou e de alguns exercícios como pilates, a cantora de 31 anos conseguiu livrar-se de, conforme contou a uma fã, Lexi Larson, de 19 anos, com quem se encontrou emÉ neste lugar que Adele tem estado com, de 25 anos, que tem sido apontado como o seu novo romance, após a separação que enfrentou de Simon Konecki o ano passado, e de mais alguns amigos.A jovem revelou que encontrou Adele num restaurante, na companhia do cantor, com quem tirou uma fotografia com o seu grupo de amigos.A aparência da artista mudou completamente e Adele mostra-se feliz com a mudança, que é visível tanto no corpo como no rosto. AdeleAinda em 2019, Adele chegou a afirmar nas redes sociais que se antes chorava pelo excesso de peso, agorapara o perder.A imprensa internacional avança que esta perda de peso está a ser uma 'lufada de ar fresco' na vida de Adele, que passou uma fase difícil ao separar-se do ex-companheiro, Simon Konecki.