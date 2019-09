Adeus a Eduardo Beauté em duas cerimónias

Família velou o corpo do cabeleireiro na Marinha Grande, enquanto os amigos homenagearam-no na Basílica da Estrela, em Lisboa.

Luís Borges despediu-se do ex-marido em Lisboa

Foto: Liliana Pereira

01:30

Carolina Pinto Ferreira e Daniela Ventura

O velório de Eduardo Beauté decorreu esta quarta-feira, na Marinha Grande, a sua terra natal, onde a mãe do cabeleireiro era a imagem da tristeza.Na igreja matriz, apenas familiares do hairstylist marcaram presença, enquanto os amigos optaram por organizar uma cerimónia na Basílica da Estrela, em Lisboa.O ex-marido de Beauté, Luís Borges – e que está a cuidar dos seus três filhos – foi uma das figuras mais notadas e mostrou-se de semblante carregado. O cabeleireiro morreu no sábado, aos 52 anos. Autópsia revelou que sofreu uma embolia cerebral.