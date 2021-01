Adeus de Fátima Lopes à TVI provocou prejuízo de 100 mil euros

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Fátima Lopes (@fatimalopesoficial)

O valor mencionado faz parte do plano de contas do programa 'C’è Posta Per Te', pelo qual a apresentadora ia dar a cara a partir da primavera. A produção do formato já estava em curso, com várias adaptações do original italiano quase fechadas e a recolha de várias inscrições por parte do público, refere a 'TV Mais'.Em cima da mesa esteve ainda a possibilidade de passar o programa para Iva Domingues, mas após várias reuniões chegou-se à conclusão que o melhor seria colocá-lo na gaveta, até porque foi pensado à imagem de Fátima Lopes.refere uma fonte à publicação.Os responsáveis maiores da TVI, Cristina Ferreira, diretora de Entretenimento e Ficção, e Nuno Santos, diretor geral, foram os principais braços-de-ferro nas negociações para tentarem travar a saída da apresentadora, que exigia um aumento salarial, com extras.Segundo a 'TV Mais',Sem acordo, Fátima Lopes optou por deixar a estação de Queluz de Baixo ao fim de 11 anos de colaboração. O futuro profissional é para já incerto. Até março, continua 'presa' à TVI.