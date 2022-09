"Adorei trabalhar como stripper", diz Marie Brethenoux

Marie Brethenoux

Foto: Direitos Reservados

01:30

Durante cinco anos, Marie Brethenoux trabalhou como stripper. Um período que a luso-francesa, de 32 anos, recorda com carinho."Adorei este trabalho. Estava no meu mundo, o mundo da noite. Durante cinco anos encarei o papel da ‘Marie dançarina’, o da sensualidade", disse a concorrente de ‘Quem Quer Namorar com o Agricultor?’ (SIC) no programa ‘Júlia’.Marie acrescentou ainda que tinha uma boa relação com os clientes e que estes chegavam a ir ao clube erótico apenas para desabafar com ela. "Eu era quase como uma psicóloga, em cinco anos ganhei clientes, mas não havia nada, era só danças, não havia direitos de tocarem."Quanto à participação no reality show da SIC, Marie diz estar preparada para encontrar o amor da sua vida.