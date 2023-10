Adriano Silva Martins colabora em documentário sobre Madonna "Nada disto seria possível sem o ‘Noite das Estrelas’", diz o comentador.

Adriano Silva Martins foi convidado pelo canal francês RTL para participar num documentário que a estação de televisão está a realizar sobre os 40 anos de carreira de Madonna.



"Nada disto seria possível sem o ‘Noite das Estrelas’, o melhor programa do social jamais feito em Portugal, que já é uma referência internacional. De outra maneira não se explica a minha colaboração num canal como a RTL. Foi graças aos exclusivos dados pelo programa da CMTV no passado mês de agosto sobre a visita da rainha da pop a Portugal que a jornalista Aurelie Guedj me convidou para participar no projeto", destacou, orgulhoso, o comentador da estação do Correio da Manhã.