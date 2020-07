Advogada de Jorge Jesus "agredida" e "caluniada" após escândalo amoroso

A carregar o vídeo ...

Ana Paula Belinger conta que está a ser "agredida" e "caluniada"

A advogada e assessora de Jorge Jesus, que está a ser apontada como amante do treinador por um site brasileiro, Ana Paula Belinger, reagiu à polémica.A brasileira deixou um vídeo nas redes sociais onde surge a defender-se da acusação, contando que está a ser ", disse Ana, sobre o trabalho que desempenha como advogada atualmente, mostrando-se abalada com os rumores que correm no Brasil e já chegaram a Portugal sobre o alegado romance com Jorge Jesus, que estão a denegrir a sua imagem.Ana Paula admitiu que pensou em bloquear as suas redes sociais para 'fugir' ao escandâlo, no entanto, acabou por deixar a conta no Instagram ativa., justificou.garantiu ainda Ana Paula.

Jorge Jesus, de 65 anos, está envolvido num escandâlo amoroso que envolve Ana Paula Belinger, que é cerca de 30 anos mais nova, depois de um site brasileiro Mag ter noticiado que estão a viver um romance.De acordo com a publicação, a mulher de Jorge Jesus, Ivone, terá descoberto a relação extra-conjugal e é essa a razão pela qual o ainda técnico do Flamengo está a ponderar regressar a Portugal.Apesar de Jorge Jesus já ter desmentido tudo e acreditar que está a ser vítima de uma "armadilha" ou "campanha negra", os rumores continuam e estão a afetar o seio familiar do ex-treinador do Benfica.