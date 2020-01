Advogada do 'Você na TV' ameaçada de morte

Manuel Luís Goucha, questionou se este ato de violência não teria tido motivações racistas, visto que muitas pessoas fazem a mesma questão através das redes sociais, além de afirmarem que o crime não foi divulgado o suficiente pelos órgãos de comunicação.

As ameaças que recebi ao longo dos últimos três anos não têm nada a ver com as que recebi nas duas últimas semanas. Recebermos uma ameaça de morte por dia é uma coisa, mil por dia é outra", disse, em entrevista à revista 'Sábado'. A mãe é quem tem sofrido mais com a situação. "A minha mãe [recebe ameaças] através de papéis que são deixados debaixo da porta do sítio onde vive. Não faço ideia como sabem [a morada]".



Na entrevista, a advogada recusou responder à pergunta: 'Tem licença de porte de arma?'. "Não vou responder a essa pergunta... Quem me abordar fica a saber".



Suzana Garcia incendeia as redes sociais com os comentários que faz na 'Crónica Criminal' do 'Você na TV' (TVI), no entanto, nas últimas semanas, tem recebido inúmeras ameaças de morte.Tudo porque durante a análise do caso do homicídio de um cabo-verdiano em Bragança,