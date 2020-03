Advogada do 'Você na TV' mostra-se em biquíni como forma de alerta

17:05

A advogada Suzana Garcia é comentadora habitual do 'Você na TV' para falar sobre a criminalidade do país, mas a sua postura faz com que seja notícia recorrentemente. Esta quinta-feira, a convidada de Manuel Luís Goucha publicou um longo texto nas suas redes sociais, com fotografias em biquíni onde deixou ver as suas curvas, a alertar a população da importância de ficar em casa devido ao coronavírus."Neste momento, há soldados na linha da frente que dão a própria vida, pela nossa. É para isso que foram treinados todos estes nobres médicos, valiosos enfermeiros, incansáveis polícias e imperturbáveis militares, que avançaram dois passos à frente, guardando-nos na retaguarda. Respeitemos esse esforço, por favor", começou por escrever.pensar nos idosos, comprar apenas o necessário, dar a vez aos mais frágeis, proteger os nossos, mas sobretudo os outros, faz de nós verdadeiros heróis. Uma guerra é vencida pelos que partem para a dianteira. Mas também pelos que ficam na retaguarda. Pelos que curam os doentes. Mas também, pelos que não se deixam adoecer".A advogada contou que, como não pode ir à praia, aproveitou para apanhar sol no seu terraço., finalizou.