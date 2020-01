Advogada do 'Você na TV' reage à polémica e justifica-se

"

", justificou-se.





Suzana Garcia decidiu reagir às críticas de quem sido alvo depois dos comentários que fez no 'Você na TV', durante a 'Crónica Criminal' , onde participa.A advogada comentou o caso do homicídio do jovem cabo-verdiano espancado até à morte em Bragança, e foi acusada de promover o racismo, o que lhe valeu uma grande polémica em torno do seu nome.Perante a situação, Suzana quebrou o silêncio e esclareceu através das redes sociais.Várias figuras públicas também chegaram a reagir com desagrado às palavras de Suzana Garcia publicamente, como Conan Osíris e Carolina Deslandes Os seguidores continuam a mostrar-se insatisfeitos com a performance de Suzana Garcia no programa das manhãs, apresentado por Manuel Luís Goucha e Maria Cerqueira Gomes., pode ler-se no Instagram oficial do formato.No entanto, também há quem a defenda das ofensas que recebe., são algumas das mensagens de força dirigidas à advogada.