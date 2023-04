Advogada pede deportação de Ronaldo após gesto polémico

Al Nassr foi

na Liga Saudita e um gesto de Cristiano Ronaldo à saída do relvado está a dar que falar.



Quando abandonava o campo e se dirigia para os balneários no final da partida, os adeptos gritaram o nome de Messi e Ronaldo respondeu com

.







Cristiano Ronaldo está envolvido numa nova polémica. Tudo aconteceu na noite de terça-feira, quando oderrotado por 2-0 pelo rival Al Hilal

"O comportamento de Ronaldo é crime na Arábia Saudita. É um ato público indecente e pode implicar pena de prisão. Quando cometido por estrangeiros, punido com deportação, por isso, vamos apresentar um pedido ao Ministério Público nesse sentido", disse a advogada na rede social Twitter.

"Não acompanho desporto, mas mesmo que os adeptos do Al-Hilal tenham provocado Cristiano Ronaldo, ele falhou ao responder", acrescentou.