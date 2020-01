Advogada Suzana Garcia acusada de promover racismo no 'Você na TV'

Suzana Garcia não hesitou em responder: "Falou-se. Não se falou foi histericamente como esta gentalha queria que se falasse".



até à morte por 15 indivíduos.Suzana Garcia não hesitou em responder:

O programa 'Você na TV' refere-se a uma das advogadas que participa na 'Crónica Criminal' do formato,, como 'a mulher furacão', e, pelos vistos, não é para menos. Os comentários da advogada geram cada vez mais polémica e deixam o canal em maus lençóis.Suzana Garcia comentou o caso de, ao ser espancado

"Não tenho paciência para parasitas da sociedade que vivem estigmatizando questões que na realidade não existem. O senhor Mamadou Ba [dirigente da SOS Racismo] não tem nenhuma utilidade social para Portugal, pelo contrário, tem uma existência perniciosa para todos nós portugueses e ainda não vi qual é a autoridade dele", continuou.



Recorde-se que Mamadou Ba chegou a dar uma entrevista em que afirma que o nosso país é racista, daí a alegada falta de atenção ao crime.

Durante a conversa, Manuel Luís Goucha acabou por questionar Suzana se não estaria a ser racista. "Porquê? Mas por alma de quem?", respondeu a advogada.



Após as declarações, rapidamente começaram a surgir nas redes sociais centenas de comentários depreciativos relativos ao que aconteceu em direto e também ao canal por dar tempo de antena a Suzana Garcia. "Grande tristeza TVI", "Entristecem-me e envergonham-me os comentários absurdos que esta mulher faz", "Nunca vi tamanha ignorância numa só pessoa", "Esta senhora diz não ser racista mas em plena televisão ela transmite isto como é possível aceitarem este tipo de coisas?", são algumas das mensagens que se podem ler.

Ao longo dos últimos meses, a postura do apresentador tem sido motivo de controvérsia. Se por um lado, uns elogiam a postura cordata e firme com que coloca as questões, outros criticam o facto de o Você na TV! abrir espaço em antena para um discurso que consideram populista e xenófobo.

Até ao momento, nem o apresentador, nem a comentadora da Crónica Criminal quiseram manifestar-se sobre a polémica. Certo é que o assunto tem sido um dos mais procurados na Internet desde a exibição do programa, na passada segunda-feira, dia 6 de janeiro.