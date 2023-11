Advogada Suzana Garcia e psicóloga ‘pegam-se’ em direto

Suzana Garcia acabou de chegar ao programa ‘Dois às 10’, da TVI, e já está a gerar polémica. Esta sexta-feira, dia 17, foi comentado na crónica criminal o caso de uma madrasta que foi condenada por bater no enteado. As opiniões da jurista e da psicóloga Vera de Melo divergiram e geraram uma acesa discussão.Saiba mais no site do Correio da Manhã