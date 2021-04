Advogada Suzana Garcia volta à TVI após arrasar Cristina Ferreira

andidata do PSD à câmara da Amadora, era presença assídua no canal, nomeadamente no programa 'Você na TV', onde comentava na 'Crónica Criminal', mas bateu com a porta com a chegada de Cristina Ferreira, em setembro.

"Deixou de fazer sentido para mim continuar. Estando à frente do Manuel Luís Goucha fazia todo o sentido. É uma pessoa que admiro muito, mas à frente de outros não. Há coisas que não se fazem e eu tenho memória. Não consigo sorrir perante pessoas que fizeram coisas com as quais não concordo", atirou. "A ambição não é ganância e devemos lembrar-nos sempre daqueles que nos ajudaram e puseram no lugar onde estamos."

Sobre Cristina Ferreira, a advogada foi clara: "Chegou onde chegou com trabalho, dedicação e muito mérito, mas há meios e meios de se atingirem os fins e eu não me revejo na postura da senhora Cristina, nem na forma como saiu da TVI. E também não me surpreendeu a sua saída da SIC."

vai voltar à TVI, amanhã, quarta-feira, para ser entrevistada por, no programa 'Goucha'.A polémica advogada, cSuzana Garcia deixou claro que não concordava com as decisões da diretora de Ficção e Entretenimento do canal.No entanto, de acordo com o site 'Holofote', Cristina Ferreira autorizou a ida da advogada ao programa. "", revelou uma fonte à publicação.Na altura, Suzana Garcia explicou porque deixou de querer colaborar com o canal.