Advogado da mulher que acusa Neymar de violação abandona o caso

m entrevista à imprensa brasileira, afirmou que tomou a decisão de abandonar o caso depois de ser acusado pela própria cliente de ter planeado um assalto ao apartamento da mesma, durante o qual terá sido roubado o tablet onde estaria a restante gravação do vídeo do encontro com o jogador, que está em falta.O vídeo é considerado uma peça fundamental no inquérito judicial. Até agora, apenas 66 segundos do vídeo foram divulgados à polícia, que continua sem saber do paradeiro da restante gravação.Recorde-se que Najila afirma que a sua casa foi assaltada, motivo pelo qual não terá o tablet onde alegadamente terá guardado o vídeo completo.