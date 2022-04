Advogado de Quinaz avança com processo por difamação Jéssica Nogueira voltou a acusar o antigo futebolista de violência doméstica.

Gonçalo Quinaz é concorrente do ‘Big Brother – Desafio Final’

Desde que entrou na casa do ‘Big Brother – Desafio Final’ (TVI), Gonçalo Quinaz tem sido alvo de ataques por parte da ex-companheira, Jéssica Nogueira, que voltou a afirmar ter sido vítima de violência doméstica. Perante a situação, o advogado do antigo futebolista já avançou com um processo em tribunal contra a jovem e também contra os seus amigos Joana Albuquerque e Rafael Bailão.



"Como advogado do Gonçalo Quinaz não irei permitir que continuem a difamá-lo gratuitamente sem que o mesmo se possa defender, ainda para mais sem que exista alguma condenação contra o mesmo ou prova, nesse sentido já participei criminalmente contra os prevaricadores", revelou ao CM José Paulo Pinho, explicando que Quinaz assinou uma procuração para que possa ser representado.

