Advogados de Mayorga apertam o cerco a Ronaldo

Advogados já conseguiram localizar CR7. No mesmo dia, surge com uma ‘bomba’ de um milhão.

Cristiano Ronaldo

01:30

Rute Lourenço

Depois de meses sem conseguirem notificar Cristiano Ronaldo, por desconhecimento da sua morada em Turim, os advogados da mulher que acusa o craque de violação já descobriram a morada do jogador e, segundo o jornal The Mirror, preparam-se para lhe enviar uma tradução integral da pronúncia da Justiça norte-americana sobre a alegada violação a Kathryn Mayorga.Ontem, dia em que a notícia foi tornada pública, o português mostrou-se indiferente ao assunto e exibiu nas redes sociais a sua nova ‘bomba’: um McLaren Senna, de 800 cavalos, que custa um milhão de euros. O carro foi feito em homenagem a Ayrton Senna.Cristiano Ronaldo dá a cara por um equipamento desportivo que promete criar músculos sem grande esforço, no entanto, vários especialistas garantem que se trata de publicidade enganosa. O caso está a gerar polémica, até porque o equipamento (uma espécie de cinto) custa mais de 400 euros.