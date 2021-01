Afastado da filha Cláudio Ramos faz desabafo emotivo: "Tenho um profundo sentimento de culpa"

, começou por escrever na fotografia que partilhou onde surge ao lado da filha.Dividido entre o programa matinal da estação de Queluz de Baixo, diariamente, e as galas do 'Big Brother - Duplo Impacto', ao domingo, o comunicador vê-se em contacto com muitas pessoas, e não quer colocar a vida da filha em risco.", rematou.Comovidos com a partilha, os seguidores reconfortaram o apresentador na caixa de comentários da publicação:ou