O que Santiago Lagoá vai fazer agora que não trabalha na televisão

Santiago Lagoá apresentou o ‘Somos Portugal’, da TVI durante mais de cinco anos

23 jan 2023 • 15:06

Os fãs ficaram em choque quando o apresentador anunciou que já não ia participar mais no 'Somos Portugal', pois tinha sido afastado do projeto. Porém, já se sabe qual é o "plano B" de Lagoá, em conversa com a TV7Dias, em setembro passado, revelou que abriu uma sapataria no centro histórico de Guimarães para " começar a criar condições além da televisão".

Na sexta-feira dia, 20, Santiago Lagoá utilizou as redes sociais para agradecer o carinho que recebeu e explicar melhor a situação. "Quero que saibam por mim e sinto que vos devo isso. A verdade é que fui dispensado do programa e da TVI" escreveu "foi-me comunicado que poderia procurar outros projectos, porque de momento não há nenhum em que me possam enquadrar".

