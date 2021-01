Afastamento de Leonor Poeiras em homenagem a Fátima Lopes indigna fãs

Faltou agradecer a Leonor Poeiras", atirou uma seguidora indignada. "Então, esqueceram-se da Leonor Poeiras!?", questionou outra.

Comunicadora não participou em homenagem à apresentadora.





O motivo deste afastamento poderá estar relacionado com a guerra judicial que se avizinha entre Leonor Poeiras e TVI. A primeira avançou com um processo contra a estação de Queluz de Baixo devido à forma como foi "despedida".



"Foi com imensa tristeza e injustiça que vi o que me foi feito. Fui ‘despedida’. Questionam-se: ‘Como foste despedida se não tinhas nenhum contrato?’. São 17 anos a trabalhar em exclusivo para o canal. Não tomava nada por garantido. [A TVI] não me deu outra solução que não fosse recorrer à via judicial", explicou recentemente.



Recorde-se, Leonor Poeiras subsituiu por diversas ocasiões Fátima Lopes nas tardes da TVI. Chegou inclusivamente a falar sobre a relação entre as duas. "Faz hoje 17 anos que entrei na TVI e nunca, nem por um dia, deixei de vestir a camisola com orgulho. Agora mais que nunca! São tempos desafiantes", apontou em março passado.





No vídeo aparecem nomes como Cristina Ferreira, Manuel Luís Goucha, Iva Domingues, Ana Sofia Martins, Fernanda Serrano, Maria Botelho Moniz ou Mónica Jardim. Nas redes sociais, os fãs mostraram-se indignados com a situação. "