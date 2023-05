Afinal, Joana Sanz não foi expulsa da casa de Dani Alves A modelo reagiu à notícia de que tinha sido despejada da casa do ex-companheiro

04 mai 2023 • 15:08

Ao contrário do que a imprensa espanhola avançou, Joana Sanz decidiu sair da casa que partilhava com o ex-marido, Dani Alves, pelo próprio pé. Quem o confirma é a modelo, que diz estar "cansada de tanta fofoca".



Num vídeo divulgado nas redes sociais, a espanhola de 29 anos afirma que não foi despejada da habitação onde morava com o jogador brasileiro, detido desde janeiro deste ano depois de ter sido acusado de violar uma jovem numa discoteca em Barcelona. "Ninguém me está a tirar de casa. Vou embora sozinha, porque quero refazer a minha vida do zero. Eu paguei sozinha o meu apartamento, não vou morar com ninguém e ninguém me está a pagar nada. Não preciso de nada de ninguém, nunca precisei", disse, em português do Brasil, repetindo o mesmo discurso em espanhol.



