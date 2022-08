Afinal Piqué traiu mesmo Shakira

Afinal, Gerard Piqué traiu mesmo a cantora Shakira, com quem viveu onze anos. Segundo o site das celebridades ‘Vanitatis’, o jogador espanhol, de 35 anos, terá iniciado uma relação com Clara Chia, de 23, quatro meses antes de sair de casa. O que significa que todos os desmentidos – do próprio e de amigos – não passaram de mentiras.A mesma fonte diz que os amantes se terão conhecido em novembro, no bar La Traviesa, em Barcelona, onde a jovem trabalhava. E a atração foi imediata.

Quando a relação dos dois evoluiu, Clara deixou de trabalhar como empregada de mesa e foi contratada pela empresa do jogador, a Kosmos.