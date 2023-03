Afinal, Shakira tem namorado há quatro meses

12:53

Shakira já superou o fim da relação com Gerard Piqué. Segundo o jornal espanhol 'OkDiario', a cantora namora há quatro meses com um homem que terá conhecido em Miami, nos Estados Unidos da América, onde a artista vive com os filhos desde a separação de Gerard Piqué., revelou a publicação. A mesma publicação refere ainda que os encontros podem justificar o facto de que Shakira faz questão de regressar várias vezes a Miami quando termina alguns dos seus compromissos profissionais.