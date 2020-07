Ágata abre negócio com o namorado

01:30

André Filipe Oliveira

Dias felizes parecem ter chegado à vida de Ágata, de 60 anos, após uma fase conturbada. Ainda a lutar contra um cancro na bexiga, a artista não perde o ânimo e para trás parece ter deixado tudo aquilo que não lhe fazia bem: a separação polémica do companheiro de duas décadas Francisco Carvalho. Agora, investiu parte das suas economias num negócio na área da Saúde, ao inaugurar uma clínica especializada em medicina alternativa e terapias holísticas, com o atual namorado, o tarólogo Rui Pereira."Tenho estado mais desligada nas redes sociais, porque estou focada na clínica que abri, que está a ter sucesso. Nesta época as pessoas sentem-se mais em baixo, por terem estado fechadas em casa, e nós na clínica temos bons profissionais para ajudá-las. Eu estou ótima, tenho um bom massagista", revelou numa conversa recente com João Baião.O espaço está localizado na Praça de Londres, em Lisboa. Além de vários tratamentos médicos, como ressonância magnética quântica, a clínica tem também uma área dedicada ao tarot, que fica a cargo do companheiro da artista.