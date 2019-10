Ágata assume que soube da traição do marido por uma amiga

assumiu publicamente que foi traída pelo ex-companheiro,A cantora deesteve ontem, dia, em conversa comno programa da tarde da SIC, e desabafou, sem conter as lágrimas, sobre a polémica separação do ex-marido, após terem vividoe terem tido um filho em comum.Visivelmente emocionada, a artista admitiu que foi traída por uma mulher, e que soube do caso através de uma amiga.

"Houve uma amiga minha de Chaves que me ligou e que me disse: 'Oh, Ágata, então tu não sabes que ele anda com uma fulana de 33 anos muito mais nova que tu?' E eu disse que não, estava a saber agora", contou a cantora, que confessa que foi "apanhada de surpresa", apesar dos rumores que já circulavam na imprensa sobre a alegada traição.

"Telefonei-lhe e perguntei-lhe e ele disse que sim, que era verdade. Eu não mando no coração de ninguém", revela ainda, em relação ao momento em que decidiu pôr fim ao casamento.

Mesmo sem esconder a mágoa, Ágata admite que sempre se sentiu "

e que nem quando estava a fazer o tratamento contra um cancro na bexiga, no ano passado, sentiu o apoio necessário do empresário e presidente do Desportivo de Chaves. "Às vezes penso que se este homem tivesse um cancro e soubesse o que é sentir na pele que ele pode ir embora assim de um momento para o outro... Quando uma pessoa tem uma doença destas começa a dar valor a outras coisas na vida. Tenho pena que ele não estivesse mais ao meu lado nesse momento, porque não esteve. Estive sempre sozinha e continuo sozinha", afirmou.



Apesar do drama vivido, Ágata garante que o ex-marido continua a ser uma pessoa importante e que são grandes amigos. "Acho que ele ainda me adora", começa por dizer.

"O Francisco é uma pessoa que me ajudou imenso, é uma pessoa que continua muito minha amiga [...] Vou estar ligada à vida inteira, temos um filho em comum, falamos todos os dias". Além disso, ainda mostra esperança em voltar a encontrar o amor: "Não vou ficar eternamente sozinha", afirmou..