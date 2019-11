Ágata barrada pelo 'ex' no estádio do Chaves

Recém-separada de Francisco Carvalho, que vive agora uma relação com uma mulher 30 anos mais nova, Ágata mostra-se magoada com as atitudes do ex-companheiro.

Agora, o, proibiu que passasse o hino cantado pela cantora durante os jogos do clube.", disse Ágata em entrevista à 'TV Mais', referindo-se ao concerto que deu na cidade no passado dia 1."Estou convencida que desceram de divisão porque ao voltarem a colocar um tema antigo o GD Chaves andou para trás. Durante o concerto, o público pediu-me para cantar o tema. Tive pena de não lhe fazer a vontade, mas não ia preparada para tal. No dia a seguir, fui abraçada por muitas pessoas, quer nas ruas quer nas lojas.. Se isso acontecer, a cidade vai ter-me de volta para um grande espetáculo", confessou ainda.Ágata e Francisco separaram-se depois de 20 anos de vida em comum. Da relação nasceu Francisco, de 20 anos.